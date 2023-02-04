سياتل ساوندرز بعد توديع مونديال الأندية: "كان شرفا لنا مواجهة الأهلى"

علق نادي سياتل ساوندورز الأمريكي، بطل أمريكا الشمالية، على خسارته أمام النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

وانتصر الأهلي على سياتل ساوندرز، بطل أمريكا الشمالية، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2022، والتي تستضيفها المغرب.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأمريكي، عبر منصة التدوينات القصيرة والتواصل الاجتماعي، تويتر، صورة من تحية لاعبي الفريقين لبعضهم قبل بداية المباراة، وعلق: "كان شرفًا لنا أن نواجه الأهلي في أولى مبارياتنا بكأس العالم للأندية، كل التوفيق".



وكان من المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية، العام الماضي، وتم تأجيلها بسبب إقامة بطولة كأس العالم للمنتخبات، قطر 2022، في الفترة بين شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي.



وضرب الأهلي موعدًا مع ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا، في الدور نصف النهائي للبطولة، يوم الأربعاء المقبل في التاسعة مساءً، على ملعب مولاي عبدالله في مدينة الرباط المغربية.

فوز الفريق الأحمر على سياتل اليوم لم يصعد بالأهلي إلى الدور نصف النهائي للبطولة فقط بل صعد به أيضًا للمركز الثاني في قائمة أكثر الأندية فوزًا في كأس العالم للأندية، ومن بين 72 فريقًا من مختلف القارات شاركت في كأس العالم للأندية أصبح الأهلي ثاني الفرق تحقيقًا للفوز برصيد ثماني مباريات خلف ريال مدريد المتصدر للقائمة، والذي حقق الفوز في عشر مباريات، ويليهما فريق برشلونة الإسباني الذي حقق الفوز في سبع مباريات، ثم مونتيري المكسيكي وسانفريس هيروشيما الياباني برصيد خمس مرات فوز لكل منهما.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه، وبصفته وصيف بطل إفريقيا، الوداد البيضاوي، بعد استضافة المغرب للبطولة، إذ تمنع لوائح الفيفا في حالة استضافة الدولة التي ينتمي لها بطل إحدى القارات، أن يشارك فريقين من نفس البلد، ويتأهل وصيفه للمونديال.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه، في مشاركته الثامنة بتاريخ المونديال.