السبت 04 فبراير 2023
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paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تطوير أم إلغاء للنسخة الخامسة من منتدى شباب العالم؟.. «الباز» يجيب

الباز
الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن إدارة منتدى شباب العالم دعت عددا كبيرا من الكتاب والصحفيين والمنظمات لمؤتمر صحفي، وكان الجميع يتأهب إلى إعلان تفاصيل النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن ما يردده البعض حول إلغاء النسخة الخامسة خطأ، لأن ما قررته إدارة منتدى شباب العالم هو تطوير شكل النسخة الخامسة وليس إلغاءها، متابعا: "الفلوس اللى كانت رايحة رعاية للمنتدى هتروح لمبادرات يستفيد منها الشباب".

وأردف: "شباب منتدى العالم اجتمعوا وقالوا بدل ما نعمل المنتدى بالشكل التقليدي، ناخد عوائد الرعاية ونطلق عدد من المبادرات تمول من خلال عوائد الرعاية اللى كانت رايحة للمنتدى".

وواصل: "كسبت إنك حافظت على النسخة الخامسة وطورت شكلها وقدمت عددا من المبادرات، لأن الظرف المحلي الناس محتاجة الدعم المالي لأنشطة كتير".

 

 

 

محمد الباز منتدى شباب العالم اخر النهار عوائد الرعاية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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