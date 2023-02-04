السبت 04 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الكونتينر».. شركة «لوتس» المصرية أصبحت أكبر مصدر للجينز عالميًا من بورسعيد

أحمد داود
أحمد داود

قال الفنان أحمد داود، إن مدينة بورسعيد، هي الباب الشمالي لمصر وقناة السويس، وهي مدينة ترى تاريخها في كل مكان بشوارعها وطوال عمرها شهيرة بملابس "البالة"، أي الملابس المستوردة، ولكنها اليوم أصبحت تصدر للعالم كله البناطيل والجواكيت الجينز وبالتحديد من مصنع "لوتس".

وأضاف، "داود"، خلال حلقة برنامج "الكونتينر"، والمعروض عبر فضائية on، أن المصنع فيه خبراء في صناعة البناطيل والجواكيت الجينز، وبسبب جودته استطاع أن يكسب ثقة أكبر شركة للجينز في العالم كله وهي شركة "ليفياس"، وبـ 54 خط إنتاج فإن المصنع يصدر جزء كبير من إنتاج شركة "ليفياس" في العالم كله.

وكشف أن الشركة حاليًا لها مصنع لصناعة قماش الجينز نفسه في منطقة العاشر، والمصنع الأخر لخياطة وتفصيل البناطيل الجينز وتصديرهم للعالم من  بورسعيد.

معلومات عن البرنامج

البرنامج يعد أول تجربة لأحمد داود، مع تقديم البرامج، ويتكون الموسم الأول من 16 حلقة، ويقدم أحمد داود من خلال برنامج الكونتينر، الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات الملابس، الجلود، الصناعات الغذائية، الأجهزة الكهربائية والصناعات الثقيلة والمكمّلة.

مصنع لوتس بورسعيد البناطيل والجواكيت الجينز شركة ليفياس صناعة قماش الجينز

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