عادل حمودة: إحسان عبد القدوس تعمد عدم طلب العون من الراحل أنور السادات

قال الإعلامي عادل حمودة، إن محمد ابن الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس وضع في السجن لأسباب سياسية، ولكن رفص إحسان عبد القدوس طلب المساعدة بالرئيس الراحل محمد أنور السادات على الإطلاق.

واجة الحقيقة

وأكد حمودة، خلال تقديمه برنامج "واجه الحقيقة" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن إحسان عبد القدوس قد حضر مؤتمر بحضور الراحل أنور السادات ولكن تعمد إحسان عبد القدوس عدم الحديث عن نجله وقضيته أمام السادات على الإطلاق.

علاقة الأديب والرئيس

وأضاف في حديثه، أن الرئيس الراحل السادات قال لأحسان عبد القدوس أن نجله يشبه أباه، معبراً:" ابنك طالع لأبوه فرد إحسان مايمكن طالع لعمه انت اتحبست أكتر مني".