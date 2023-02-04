السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تسديدة ميسى تمنح باريس سان جيرمان انتصارًا صعبًا على تولوز

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

قلب باريس سان جيرمان تأخره بهدف أمام فريق تولوز، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ22 لبطولة الدوري الفرنسي لانتصار بهدفين مقابل هدف.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وفرض باريس سان جيرمان استحواذه على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متوسطًا بين كلا الفريقين على مستوى الهجمات المحققة على المرمى، بينما كان باريس سان جيرمان الأكثر في المحاولات الهجومية.

وسجل برانكو فان دين بومين، الهدف الأول لفريق تولوز في الدقيقة 20.

واستمرت المحاولات الهجومية من فريق باريس سان جيرمان لتسجيل هدف التعادل، حتى سجله أشرف حكيمي في الدقيقة 38 بصناعة من زميله كارلوس سولير.

وسدد لاعبو باريس سان جيرمان 3 كرات على المرمى من 12 محاولة، فيما خرجت 5 كرات من الملعب واعترض الدفاع 4 تسديدات، مقابل تسديدة من محاولتين لفريق تولوز وخرجت كرة من الملعب.

واستحوذ باريس سان جيرمان على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 63%، مقابل 37% لصالح فريق تولوز.

وواصل باريس سان جيرمان استحواذه على مجريات اللعب في الشوط الثاني، فيما تطور الأداء الهجومي لفريق تولوز وواصل باريس سان جيرمان على نفس منوال أدائه الهجومي في الشوط الأول.

وسجل ليونيل ميسي، الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في الدقيقة 58 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس.

وحاول لاعبو فريق تولوز تسجيل هدف التعادل خلال الدقائق التالية من عمر المباراة، بينما استمر لاعبو باريس سان جيرمان على الضغط الهجومي لتسجيل هدف ثالث وضمان الانتصار.

وسدد لاعبو باريس سان جيرمان 4 كرات على المرمى من 19 محاولة، فيما خرجت 9 كرات من الملعب واعترض الدفاع 6 تسديدات، فيما سدد لاعبو تولوز 4 كرات على المرمى من 10 محاولات، وخرجت 3 كرات من الملعب واعترض الدفاع 3 تسديدات.

واستحوذ باريس سان جيرمان على مجريات اللعب بنسبة 61%، مقابل 39% لصالح فريق تولوز.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده لـ54 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي، فيما توقف رصيد تولوز عند 29 نقطة في المركز الـ12.

باريس سان جيرمان تولوز الدوري الفرنسي مباراة باريس سان جيرمان وتولوز ليونيل ميسى

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