السبت 04 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الهلال يطيح بالوداد من مونديال الأندية ويضرب موعدا مع فلامنجو فى نصف النهائى

الهلال
الهلال

تأهل فريق الهلال السعودي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية عقب الفوز على الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

ويلتقي الهلال لمواجهة فلامنجو البرازيلي في نصف النهائي بينما ودع الوداد البطولة.

وكان الوقتان الأصلي والإضافي من عمر المباراة قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

افتتح أيوب العملود التسجيل لصالح الوداد في الدقيقة 52 من رأسية رائعة ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك.

وأدرك محمد كنو التعادل لصالح الهلال في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع من عمر الوقت الأصلي من المباراة من ركلة جزاء.

وحصل كل فريق على بطاقة حمراء، على يحيى جبران لاعب الوداد في الدقيقة 91 ومحمد كنو في الدقيقة 95.

الهلال السعودي الوداد البيضاوي فلامنجو البرازيلي بطولة كأس العالم للأندية

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