أمانى ضرغام: الإعلان عن جائزة ومؤسسة ياسر رزق للتنمية والتدريب قريبا

قالت الكاتبة الصحفية أماني ضرغام زوجة الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، إن أسرة الفقيد الراحل مرت بعام صعب، ولذا تأخر إعلان جائزة ياسر رزق ومؤسسة ياسر رزق للتنمية والتدريب، لكننا نعد بالإعلان عنهما من نقابة الصحفيين في غضون شهرين.

وأضافت خلال كلمتها بالاحتفالية التي نظمت مساء اليوم السبت بنقابة الصحفيين لتأبين ياسر رزق في الذكرى الأولى لرحيله، إن الكاتب الراحل سيعيش بيننا لإخلاصه للمهنة والأفكار التي آمن بها ودافع عنها وعمل عليها بكل جدية، ولن يغب لأنه يزرع الخير وزرع عملا نقابيا متميزا سيبقى له طوال العمر.

وتابعت: "لن أتحدث عن الكاتب الصحفي فكان كتابا مفتوحا، وصمم على آرائه في لحظات كانت بها اختيارات صعبة وكان انحيازه لمهنته ولحبه لمصر ونقابة الصحفيين أهم من مصالح شخصية قد يبحث عنها البعض".

وتابعت "نحن كأسرة تعرضنا لعام صعب جدا، ووجع الفقد أثر فينا بشكل كبير، لكننا سنكمل مسيرة ياسر وسيظل بيننا ولن يغيب أبدا".