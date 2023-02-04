إيفرتون يتغلب على أرسنال بهدف نظيف ويشعل المنافسة على البريميرليج

تغلب إيفرتون على نظيره أرسنال بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم السبت في إطار مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي.

وحافظ الجانرز على صدارة ترتيب البريميرليج رغم الخسارة بـ 50 نقطة، بينما وقع إيفرتون في المركز الـ 17 بـ 18 نقطة.

وسيطر الجانرز على مجريات الشوط بنسبة وصلت إلى 75% مقابل 25 % لصالح التوفيز أصحاب الأرض.

إيفرتون كان المبادر بالخطورة في الدقيقة 9، بعدما تصدى رامسدال لكرة كيلفرت ليون داخل منطقة الجزاء.

ورد أرسنال بأول هجمة خطيرة في الدقيقة 29، عن طريق نيكيتاه بعدما استلم كرة من ساكا وسدد بقوة فوق مرمى بيكفورد.

وشكل إيفرتون خطورة على أرسنال في دقيقتي 32 و34 عن طريق تسديدة ماكنيل ورأسية ديكوريه التي مرت على يسار رامسدال.

وكاد بوكايو ساكا يسجل الهدف الأول في الدقيقة 39، لكن كرته أنقذها كوادي من على مرمى بيكفورد.

وبالدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، كادت رأسية كيلفرت تسجل الهدف الأول لأصحاب الأرض لكنها مرت بسلام أمام مرمى رامسدال.

الشوط الثاني

كان أرسنال البادر بالخطورة في الدقيقة 57 بتسديدة من أوديجارد، علت مرمى بيكفورد.

وسجل هدف التقدم في اللقاء إيفرتون بالدقيقة 60، برأسية من تاركوفيسكي من ركنية نفذها ماكنيل.

وفي الدقيقة 74 عاد أرسنال بكرة عرضية من جرانيت تشاكا لاعب فريق أرسنال إلى داخل منطقة الجزاء أمسك بها الحارس جوردان بيكفورد.

وبالدقيقة 79، تسديدة من لياندرو تروسارد من على حدود منطقة الجزاء ولكنها في منتصف المرمى أمسك بها الحارس جوردان بيكفورد.

وفي الدقيقة الأولى من وقت بدل الضائع، سدد زينتشنكو من خارج منطقة الجزاء تسديدة قوية علت مرمى بيكفورد.