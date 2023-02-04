السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عامل بتهمة قتل عجوز بعد سرقتها فى حلوان 45 يومًا

حبس عامل
حبس عامل

أمر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، بتجديد حبس عامل 45 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة قتل سيدة عجوز لسرقتها.

وكشف رجال المباحث، لغز العثور على جثة سيدة عجوز مقتولة داخل شقتها في حلوان، وتم ضبط المتهم في الواقعة.

وبعد استخدام التقنيات الحديثة، تم تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه عامل فراشة ومقيم عرب كفر العلو حلوان، وباستئذان نيابة الحوادث تم إعداد الأكمنة، حيث أمكن ضبط المتهم. 

 وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، خاصة أنه اعتاد التردد عليها من حين لآخر لوجود صلة قرابة بينهما، فاختمرت في ذهنه فكرة زيارتها وعليه توجه لمحل إقامتها وأثناء تواجده صحبة المجني عليها مستغل تواجدها بمفردها وكبر سنها قام بخنقها باستخدام جلباب حتى تأكد من وفاتها واستولى على مبلغ مالي 800 جنيه وفرّ هاربًا من سطح العقار محل البلاغ هروبًا للعقار المجاور، كما قرر بإنفاقه المبلغ المالي على متطلباته الشخصية.

قاضي المعارضات عامل قتل سيدة عجوز جثة حلوان

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وائل لطفي

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