السبت 04 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بقتل صديقه وتقطيع جثته بـ«صاروخ كهربائى» 15 يومًا

حبس
حبس

أمر قاضي المعارضات بمحكمة عابدين، بتجديد حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة قتل صديقه وتقطيع جثته بـ"صاروخ كهربائي" بسبب خلافات بينهما.

وكشفت الداخلية ملابسات عن ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من "سائق، مقيم بدائرة القسم" بتغيب شقيقه، واعتياده ترك مسكنهما والغياب لفترات.

وكشفت التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين وجود شبهة جنائية فى واقعة تغيب المذكور، كما تبين تردده على "أحد أصدقائه، مقيم بدائرة القسم". 

وباتخاذ الإجراءات وباستهداف الشقة محل سكن الأخير أمكن ضبطه وتبين وجود آثار دماء بجدران الشقة، وبمواجهته اعترف بحدوث مشادة كلامية بينه والمجني عليه تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما أثناء تواجد المجنى عليه بصحبته، وعلى إثر ذلك تعدى عليه بالضرب وطعنه باستخدام "سكين" حتى فارق الحياة، ثم قطع جثمانه باستخدام "صاروخ كهربائى" وتخلص من أطرافه بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، بينما أخفى باقى الجثمان بشقة أحد أقاربه بذات العقار لحين التخلص منها.

وتم بإرشاده ضبط باقى الجثمان بالشقة المُشار إليها، والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

قاضي المعارضات عابدين قتل صاروخ كهربائي خلافات بينهما التحريات

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