السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

3 مصابين إثر انقلاب سيارة بطريق أسيوط الصحراوي الغربي

حادث
حادث

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "القاهرة- أسيوط" الصحراوي الغربي، أسفر عن إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وشهد طريق" القاهرة - أسيوط" الصحراوي الغربي، وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث انقلاب سيارة ميكروباص القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي المصابين مستشفى الفيوم العام

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