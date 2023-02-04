3 مصابين إثر انقلاب سيارة بطريق أسيوط الصحراوي الغربي

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "القاهرة- أسيوط" الصحراوي الغربي، أسفر عن إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وشهد طريق" القاهرة - أسيوط" الصحراوي الغربي، وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.