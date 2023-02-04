«نشرة الحوادث».. حريق تريلا مواد بترولية والحكم فى قضية سب وقذف والدة شيماء جمال

شهدت محافظات مصر العديد من الحوادث والقضايا المهمة، على مدار الـ24 ساعة الماضية.

اندلاع حريق فى تريلا مواد بترولية بكرداسة

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة على حريق نشب داخل كابينة سيارة تريلا خزان مواد بترولية فارغة حال تواجدها داخل جراج بشارع بين البلدين كفر برك الخيام بدائرة مركز شرطة كرداسة دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم هاني عماد رئيس مباحث مركز شرطة مديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل سيارة تريلا داخل جراج بشارع بين البلدين كفر برك الخيام بدائرة المركز.

7 مصابين في حادث تصادم أسفل دائري الوراق

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأتوبيس أسفل دائري الوراق شمال محافظة الجيزة.

تلقى المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين أسفل الطريق الدائري دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بأتوبيس كوستر نتج عن الحادث إصابة 7 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى الوراق لتلقي العلاج اللازم.

حجز الحكم فى قضية سب وقذف والدة المذيعة شيماء جمال لجلسة 26 فبراير

قررت المحكمة الابتدائية المختصة، حجز أولى جلسات محاكمة الإعلامي أحمد رجب، ومحامي المتهم الثاني بقضية قتل الإعلامية شيماء جمال، في الدعوى المقامة من والدتها تتهمه فيها بالسب والقذف والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي لجلسة 26 فبراير.

تأجيل دعوى أسرة الطفل شنودة لتبنيه وتوقف تغيير ديانته لـ18 مارس

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من نجيب جبرائيل المحامي وكيلًا عن أسرة مسيحية، للمطالبة بوقف قرار تغيير ديانة الطفل شنودة للإسلام، وإعادته إليهم بصفتهم من ربّوه لجلسة 18 مارس المقبل.

وقالت الأسرة في دعواها التي حملت رقم 73338 لسنة 76 قضائية، إنهم في غضون عام 2018 عثروا على طفل رضيع حديث الولادة بإحدى حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم بالزاوية الحمراء بالقاهرة، وكان هناك شهود مسلمون وأقباط عند خروجهم بالطفل الرضيع.

وأضافوا أنهم قاموا بتربية الطفل وحضانته إذ لم ينجبا أطفالًا، غير أنه وبسبب خلافات على الميراث بين رب الأسرة وابنة شقيقته، ولاعتقادها أن هذا الصغير سيحجب الميراث عنها أبلغت قسم الشرطة بأن هذا الطفل الرضيع لم يعثر عليه داخل الكنيسة وإنما خارجها، وبالتالي فهو طفل مجهول النسب.

3 مصابين بطلقات نارية طائشة خلال حفل زفاف في الفيوم

أصيب 3 أشخاص، بطلقات نارية خرطوش، في حفل زفاف بقرية الغرق، بمركز إطسا، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.