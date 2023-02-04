«مرسال» تبيع منتجاتها بمعرض الكتاب وتخصص الأرباح للمرضى

قال ضياء إبراهيم أحد مسؤولي جناح مؤسسة مرسال الخيرية والتي تعمل في مجال الصحة لغير القادرين، إن المؤسسة متواجدة خلال فترة معرض الكتاب للتعريف بالمؤسسة وجهودها وأيضا لبيع المنتجات الخاصة بها والتي صنعت بأيادي أبنائها وأخرى تم التبرع بها ويتم تخصيص عائدات وأرباح تلك المنتجات لصالح مرضى المؤسسة.

وأضاف أن المنتجات عبارة عن كتب وكراسات وأدوات مكتبية وألعاب أطفال وأخرى لتنمية المهارات العقلية وعن المبادرة فهي تضم عدة نشاطات خيرية منها مستشفى مرسال الخيري للأطفال وهي تحت الإنشاء وكذلك مركز أورام مرسال تقديم العلاج للمرضى بكافة أنواع الأورام لمختلف الفئات العمرية و دار ضيافة مرسال لفتح مقر إقامة وسكن للحالات الطبية غير المقتدرة والتي من خارج القاهرة وغيرها من المشروعات التابعة لها.



وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.