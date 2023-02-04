السبت 04 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«مرسال» تبيع منتجاتها بمعرض الكتاب وتخصص الأرباح للمرضى

مرسال في معرض الكتاب
مرسال في معرض الكتاب

قال ضياء إبراهيم أحد مسؤولي جناح مؤسسة مرسال الخيرية والتي تعمل في مجال الصحة لغير القادرين، إن المؤسسة متواجدة خلال فترة معرض الكتاب للتعريف بالمؤسسة وجهودها وأيضا لبيع المنتجات الخاصة بها والتي صنعت بأيادي أبنائها وأخرى تم التبرع بها ويتم تخصيص عائدات وأرباح تلك المنتجات لصالح مرضى المؤسسة.

IMG-20230204-WA0045

وأضاف أن المنتجات عبارة عن كتب وكراسات وأدوات مكتبية وألعاب أطفال وأخرى لتنمية المهارات العقلية وعن المبادرة فهي تضم عدة نشاطات خيرية منها مستشفى مرسال الخيري للأطفال وهي تحت الإنشاء وكذلك مركز أورام مرسال تقديم العلاج للمرضى بكافة أنواع الأورام لمختلف الفئات العمرية و دار ضيافة مرسال لفتح مقر إقامة وسكن للحالات الطبية غير المقتدرة والتي من خارج القاهرة وغيرها من المشروعات التابعة لها.


وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

IMG-20230204-WA0046

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

IMG-20230204-WA0048

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

IMG-20230204-WA0047

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

ئيس مجلس الوزراء اطفال التبرع الدولي للكتاب الراحل صلاح جاهين العاب اطفال

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة الترم الأول 2023

تردد قناة تايم سبورت الأرضي وخطوات ضبطه على القمر الصناعى

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 2023 الفصل الدراسي الأول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

استاد بورسعيد وفكرة خارج الصندوق

د. منى حلمى

الدين الذى يؤمن به الجميع

القس رأفت رؤوف الجاولي

أرقى لغة

صفاء النجار

معرض القاهرة الدولى للكتاب.. التحليق بجناحى إيزيس وعين حورس

سارة شريف

فى المكان الصحيح

ماجد حبته

ارفعوا أيديكم عن إفريقيا

خالد حريب

الهبدجية اشتكوا

محمد عبدالعزيز

الأب بطرس.. نموذج للمحبة

صور

توقيع كتاب فاروق فلوكس بمعرض القاهرة الدولى

علم مصر يزين معرض القاهرة الدولى للكتاب

ندوة مناقشة كتاب «الدبلوماسية الثقافية بين الأصل والصورة» في معرض القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير: القيادة رفضت جميع الضغوط لثنيها عن مواصلة تحركاتها ضد إسرائيل

بينهم حالات حرجة.. إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى جنوب أريحا

رئيس النواب الأردنى: الحكومة الإسرائيلية أصبحت عبئًا على عملية السلام