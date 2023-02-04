السبت 04 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مراسل «القاهرة الإخبارية»: فرنسا ستبنى 6 مفاعلات نووية بحلول 2030

مفاعلات نووية
مفاعلات نووية

كشف خالد شقير، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» تفاصيل تصديق فرنسا على إطلاق الدراسات لتمديد عمر محطات الطاقة النووية الحالية إلى 60 عامًا، مشيرًا إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا غيرت ترتيبات الحكومة الفرنسية.

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية» السبت، أن سياسة الحكومة الفرنسية سواء الحالية أو السابقة كانت تستهدف تقليل وترشيد بعض النفقات في مجال الطاقة النووية احترامًا للمناخ.

وأشار إلى أن المجلس الخاص بالسياسة النووية اجتمع في قصر الإليزيه برئاسة ماكرون؛ لبحث المضي قدمًا نحو المسار الصحيح في محاولة لإحداث استقلال في قطاع الطاقة.

 

بناء 6 مفاعلات نووية جديدة بحلول 2030

وأوضح أن الحكومة الفرنسية بدأت في الاعتماد على تنويع مصادر الطاقة، حيث من المعروف أن فرنسا لا تعتمد بدرجة كبيرة على الغاز الروسي لكنها تعتمد بصورة كبيرة على المفاعلات النووية 56 التي حدث بها الكثير من المشكلات.

وأكد أنه بسبب هذه الأعطال كانت فرنسا مهددة بانقطاع الكهرباء، لكن بفضل ترشيد استهلاك الطاقة لم يحدث انقطاع في الكهرباء.

وتابع: «ناقوص الخطر دق؛ لذلك الحكومة الفرنسية تقوم بعمل هذه الاجتماعات، خصوصًا أنه تم التصويت على هذا القانون قبل عرضه على مجلس الشيوخ الفرنسي ثم عودته للبرلمان لإقراره».

واستكمل: «سيتم بناء 6 مفاعلات نووية جديدة بحلول 2030» مشيرًا إلى أن هذا العام سيكون حاسمًا، حيث تحاول الحكومة الفرنسية التخلص من الوقود الأحفوري وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.

فرنسا مفاعلات نووية إقامة مفاعلات نووية القاهرة الإخبارية خالد شقير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أزمة الطاقة في فرنسا

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