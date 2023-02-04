السبت 04 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 181 قضية اتجار في المخدرات وتنفيذ 22475 حكما قضائيا

الاجهزه الامنية
الاجهزه الامنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت جهودها خلال الشهر عن:

فى مجال الأمن العام:

استهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات (الدقهلية - دمياط- بورسعيد) ، وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتي (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (420 متهم) ، وبحوزتهم (94 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 220 قطعة سلاح أبيض).

 ضبط (181) قضية اتجار فى المواد المخدرة.

  تنفيذ (22475) حكم قضائى متنوع.

  ضبط (880) قضية متنوعة. 

 فحص (8357) عنصر إجرامى.

 

الامن العام وزارة الداخلية الجمهورية الحملات الأمنية قطاع الأمن المركزي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

حبس مسجل ضبط بحوزته «حشيش» في الإسكندرية

حمزة الأسواني: معرض الكتاب حدث جميل حبيت أكون جزء منه بـ«ليلة وفاتي»

أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا تنظم عددًا من لقاءات نقل الخبرة لصقل مهارات ومعرفة الدارسين

4 مصابين في حادثي سير بوادي النطرون وأبو حمص بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

أرقى لغة

صفاء النجار

معرض القاهرة الدولى للكتاب.. التحليق بجناحى إيزيس وعين حورس

سارة شريف

فى المكان الصحيح

ماجد حبته

ارفعوا أيديكم عن إفريقيا

خالد حريب

الهبدجية اشتكوا

محمد عبدالعزيز

الأب بطرس.. نموذج للمحبة

د هند جاد

الدين.. بعين الولايات المتحدة الأمريكية

أحمد الصغير

سلطة رجال الدين والدولة المصرية.. عبر العصور المختلفة!

صور

علم مصر يزين معرض القاهرة الدولي للكتاب

ندوة مناقشة كتاب «الدبلوماسية الثقافية بين الأصل والصورة» في معرض القاهرة

إقبال كبير على معرض القاهرة الدولى للكتاب فى يومه العاشر

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير: القيادة رفضت كافة الضغوط لثنيها عن مواصلة تحركاتها ضد إسرائيل

بينهم حالات حرجة.. إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى جنوب أريحا

رئيس النواب الأردنى: الحكومة الإسرائيلية أصبحت عبئًا على عملية السلام