ضبط 181 قضية اتجار في المخدرات وتنفيذ 22475 حكما قضائيا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت جهودها خلال الشهر عن:

فى مجال الأمن العام:

استهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات (الدقهلية - دمياط- بورسعيد) ، وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتي (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (420 متهم) ، وبحوزتهم (94 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 220 قطعة سلاح أبيض).

ضبط (181) قضية اتجار فى المواد المخدرة.

تنفيذ (22475) حكم قضائى متنوع.

ضبط (880) قضية متنوعة.

فحص (8357) عنصر إجرامى.