مصريون يردون على شائعة قناة السويس: «كذبتكم مفضوحة ودليل على إفلاس عقولكم»

احتلت قناة السويس حديث "السوشيال ميديا" وأصبحت "تريند" في ساعات قليلة وذلك بعد إطلاق مجهولين، وبعض الحسابات الإخوانية شائعة تأجيرها لشركة إسرائيلية.

وكانت قد بثت بعض الصفحات المجهولة خلال الساعات الماضية شائعة تأجير إدارة بعض الخدمات في قناة السويس لشركة إسرائيلية ولمدة 99 عاماً، وتم تداول هذه الشائعة على نطاق واسع.

وهو الأمر الذي نفته جملة وتفصيلًا الجهات الرسمية، إذ أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أنه لا صحة لهذه الأنباء جملة وتفصيلًا، وأن العقود التي تداولتها هذه الصفحات على أنها بين مصر وإسرائيل بخصوص القناة هي عقود مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة.

وشدد المركز على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها المطلقة سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، وذلك وفقاً للمادة 43 من الدستور المصري.

وفي "الدستور" نستعرض كيف تفاعل المتابعين مع هاشتاج" قناة_السويس#" إثر تداول هذه الشائعة، وذلك من خلال تحليل الهاشتاج باستخدام عدد من محركات البحث، وكيف كان رده على تلك الشائعة.

فباستخدام أداة البحث TRACK MY HASHTAG تبين أنه تم تداول الهاشتاج من خلال 100 تغريدة، ووصلت إلى 1195609 مستخدم.

احتلت إعادة التغريد النسبة الأكبر وذلك بنسبة 68%، بمعدل 68 تغريدة، وتلاه التغريدات بنسبة 24% بمعدل 24 تغريدة، والردود على التغريدات جاءت في المرتبة الأخيرة بنسبة 8%.

أما باستخدام أداة تحليل البيانات وهي SOCIAL SEARCHER الذي يقوم بتحليل 11 وسيلة تواصل اجتماعي تبين أنه تم تداول 567 تغريدة، وصلت إلى 182 مستخدم، احتلا كلا من “تويتر” و"فوكنتاتي" النسبة الأكبر في نصيب تداول التغريدات الخاصة بقناة السويس وذلك بمعدل متساو وهو 100 تغريدة.

وباستخدام أداة التحليل SOCIAL BEARING تبين أنه تم تداول 100 تغريدة تحمل هاشتاج قناة السويس، وصلت إلى 2,264,109 مستخدم، مثلت التغريدات من أجهزة الأندرويد النسبة الأكبر إذ احتلت نسبة 55%، وجاءت بعدها التغريدات التي انطلقت من أجهزة الآيفون بنسبة 26%.

كما مثلت إعادة التغريدات النسبة الأكبر في تداول الهاشتاج حسب الأداة وذلك بنسبة 71%، كما جاءت التغريدات بنسبة 24%.

جاء رد العديد من المتابعين بالرفض التام لتصديق أكذوبة الإخوان ووصفوها بالكذبة المفضوحة إذ قالت إحدى المتابعات "كذبة مفضوحة لا يصدقها عقل عن بيع قناة السويس التى تعد خط أحمر سواء فى الدستور أو القانون ودليل واضح على إفلاس عقلياتهم التى أدمنت الكذب والتزوير وفشل ذريع ماينشر لهاتشاجاتهم المفبركة.. انتبهوا جيدا يامصريين".

"حانغرد في حب مصر"

وردًا على هذه الشائعة كذلك جاء رد أحد المتابعين ليهاجموها بشكل عكسي مرددين هاشتاج حانغرد_في_حب_مصر#

الشائعة بعد زيادة الأرباح

كما لفت آخرون إلى تعمد جماعة الإخوان كثرة إطلاق الشائعات في الفترة الأخيرة، وذلك بعد قيام الدولة بعدد من الإصلاحات في مختلف القطاعات، وكذلك تعمدها إطلاق شائعات تخص قناة السويس وذلك بعد ارتفاع إيراداتها في الفترة الأخيرة.

"دي مش مياه مالحة"

"قناة السويس دي مش مياه مالحة وبس.. دي مخلوطة بدم شهداء العبور" .. كان هذا هو رد أحد المتابعين بعد تداول الشائعة، ساخرًا منها ومن من أطلقها.

رد رئيس هيئة قناة السويس

وكان قد أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع ارتفاع إيرادات القناة خلال عام 2022 إلى 7.9 مليار دولار، وهي أعلى الإيرادات السنوية في تاريخها.

كما أضاف في حديث تليفزيوني له أنه يجب على المصريين عدم الانسياق وراء الشائعات التي يروج لها أعداء الوطن، التي تريد ضرب وتشكيك المصريين بقيادتهم ودولتهم.

أسامة ربيع

وتابع: “الشائعات تزداد حول المشروعات القومية الناجحة، خصوصًا بعد إعلان قناة السويس عن أرباحها الشهر الماضي، بارتفاع نسبة الأرباح لـ47%، وارتفاع عدد السفن التي مرت من قناة السويس بنسبة 21% الشهر الماضي أيضًا”.

يذكر أنه في ديسمبر الماضي انتشرت الشائعات كذلك بخصوص القناة وذلك بعد إطلاق مجلس النواب مشروع قانون بإنشاء صندوق هيئة قناة السويس، إذ انتشرت الشائعات والادعاءات بشأن الصندوق، حيث زعم البعض أنّ الصندوق المقرر إنشاءه يهدف إلى التفريط في القناة، وأنّ مشروع القانون أجاز بشكل مباشر أو غير مباشر بيع أصول قناة السويس، وكلها ادعاءات عارية تماما عن الصحة.