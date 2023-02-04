السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الشباب والرياضة» تطلق أولى فعاليات «نتشارك» فى البحر الأحمر وقنا

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة

أطلقت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، أولى فعاليات البرنامج القومي «نتشارك» بمحافظتي البحر الأحمر وقنا، ضمن المرحلة الثالثة من برنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية في 12 محافظة (شمال سيناء، أسوان، أسيوط، القاهرة، الإسكندرية، سوهاج، قنا، كفر الشيخ، دمياط، الجيزة، القليوبية، البحر الأحمر).

ويُنفذ برنامج «نتشارك» من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، بالشراكة مع اليونيسف، لإعداد المتدربين من أعضاء برلماني الطلائع والشباب للفئة العمرية 13 لــ19 عامًا، لتدريبهم على المهارات اللازمة لخلق كوادر فاعلة ومشاركة، للمساهمة في تنفيذ 288 مبادرة في المحافظات سالفة الذكر، إذ ترتكز المبادرات المجتمعية على المحاور الرئيسية، (تمكين الفتيات، التوافق المجتمعي، المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف، دعم الوافدين من الدول، ما بعد cop 27، الطاقة المتجددة،المشروعات الخضراء، البيئة، الصحة).

بدأت الانطلاقة الأولى من البرنامج بمحافظتي البحر الأحمر وقنا، حيث استضاف مركز شباب الغردقة فعاليات البرنامج بمشاركة 15 شخصا، التدريب على دليل ومحتوى البرنامج خلال أيام انعقاده بمشاركة مدربة البرنامج أماني حسن.

وفي السياق ذاته، استضاف مركز شباب الوقف بمحافظة قنا، فعاليات البرنامج بمشاركة 15 شخصا، وتم تنظيم جلسة تدريبية حول الحقيبة التدريبية على مدار أيام البرنامج مع وضع القواعد العامة للسلوك، بمشاركة مدربة البرنامج منار حسن).

وزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي البرنامج القومي نتشارك البحر الاحمر اليونيسف المتدربين

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