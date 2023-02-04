«الشباب والرياضة» تطلق مبادرة «سفراء المناخ» بالوادي الجديد

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - إدارة التطوع، وبالتعاون مع وزارة البيئة، وجمعية "تنمية وطن"، ومركز خدمات التنمية، فعاليات برنامج "دورنا Y-Lead" تحت اسم نحو الجمهورية الجديدة، في إطار تنفيذ فعاليات مبادرة "سفراء المناخ"، خلال الفترة من ٣-٥ فبراير الجاري، بمحافظة الوادي الجديد.

وبدأت الفعاليات بتدريب عدد من شباب وفتيات محافظة الوادي الجديد من أعضاء أندية التطوع بالمحافظة، على التكيف ومواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بحضور اللواء محمود خليفة، محافظ الوادي الجديد الأسبق، والدكتور هشام عيسى، مدير البرامج بمركز خدمات التنمية، والدكتورة شيماء القصاص، رئيس مجلس إدارة جمعية "تنمية وطن".