السبت 04 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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الدين لله

نقيب الأشراف يشكر الرئيس السيسى لرعايته المسابقة العالمية الـ29 للقرآن الكريم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

وجه السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته المسابقة العالمية الـ٢٩ للقرآن الكريم، التي بدأت فعالياتها اليوم السبت، على أرض مصر.

وقال نقيب الأشراف، في تصريحات له على هامش مشاركته في افتتاح فعاليات المسابقة، التي تحمل اسم القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، إن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمسابقة وتوجيهاته برفع جوائز الفائزين فيها تؤكد اهتمام الدولة المصرية بكتاب الله عز وجل وحفظته.

وشدد السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، على أن إقامة المسابقة العالمية على أرض مصر، رسالة سلام للعالم أجمع وتأكيد أنها بلد القرآن والأمن والأمان، وأنها راعية لكتاب الله عز وجل وحفظته.

وأشاد نقيب الأشراف بجهود الدكتور محمد مختار جمعة الدعوية والوطنية واهتمامه بالقرآن الكريم وأهله، وبجهود الوزارة في خدمة القرآن الكريم وإنشائها للمدارس القرآنية ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، وإطلاق أسماء أعلام القراء المصريين على المسابقة العالمية للقرآن.

ويشارك في المسابقة التي تعقد على مدار خمسة أيام، 108 متسابقين من ٥٨ دولة حول العالم منها ٣٣ إفريقية، وسبع محكمين من ٧ دول هي: "مصر وتشاد والأردن وفلسطين والسعودية والسودان وسلطنة عمان، بإجمالي جوائز ٢ مليون جنيه طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

انطلقت قبل قليل، فعاليات المسابقة العالمية الـ٢٩ للقرآن الكريم، التي تعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأحد فنادق القاهرة.

وتم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "مصر دوحة القرآن على مر الزمان" خلال افتتاح المسابقة، يوضح اهتمام مصر بكتاب الله عز وجل، وفعاليات المسابقة في دوراتها السابقة، من إعداد وتنفيذ الإعلامي وليد هيكل مراسل قطاع الأخبار.

ويحضر فعاليات المسابقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعلاء فؤاد وزير المجالس النيابية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف، والدكتور نظير عيَّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وافتتح المسابقة الشيخ محمود الخشت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بحضور شخصيات إعلامية وسياسية وبرلمانية.

السيد محمود الشريف نقيب الأشراف الشيخ مصطفى إسماعيل السيد محمود الشريف السعود الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور محمد مختار جمعة

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