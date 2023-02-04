السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء تلقي طلبات الانضمام للجنة المتطوعين بمهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية، عن بدء تلقي طلبات الانضمام للجنة المتطوعين بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة والمتحركة للعام 2023 في دورته الـ24، برئاسة الكاتب الصحفي عصام زكريا، رئيس المهرجان.

وأضح عصام زكريا، أن مقابلات شخصية تجرى للمتقدمين من خلال لجنة ثلاثية مكونة من المخرج محمد محمدين وحنان الضبع وخالد زاده.

وجاء بالشروط الواجب توافرها في المتطوع: 1. التفرغ التام للنشاط التطوعي بالمهرجان خلال الفترة من 14- 20 مارس 2023 "فترة انعقاد فعاليات المهرجان".
2. السن لا يقل عن 18 سنة
3. ان يكون المتقدم خريج جامعي أو على الاقل طالب بإحدى الجامعات
4. إجادة لغة أجنبية "اللغة الإنجليزية أو غيرها"
5. حسن المظهر والسمعة والسلوك
6. القدرة على التعاون وإجادة العمل بروح الفريق
7. الالتزام والتعاون خلال فترة التدريب والاجتماعات التحضيرية فيما قبل انطلاق فعاليات المهرجان
8. الأولوية لأبناء الاسماعيلية
9. اجتياز المقابلة الشخصية

وأعلنت إدارة المهرجان المستندات المطلوبة، وهي ملء استمارة بيانات المتطوع من خلال الرابط: https://forms.gle/aX4qtKAmjtKbK8mAA، صورة بطاقة الرقم القومي على ان تكون سارية، صورة كارنيه الجامعة بالاضافة إلى الأصل للاطلاع "بالنسبة لطبة الجامعة"، صورة المؤهل الجامعي بالاضافة إلى الاصل للاطلاع "بالنسبة للخريجين".

يتم تلقى طلبات الاشتراك من خلال الاستمارة عبر الرابط https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE1JMudFoO4HVu-idDOaCDH7CBI-bOljk44pdwQElBS9jBYA/viewform، و ذلك خلال الفترة من السبت 4 فبراير و حتى الجمعة 10 فبراير.

 أعمال إصلاح انفجار «خط مازوت»
 أعمال إصلاح انفجار «خط مازوت»
 أعمال إصلاح انفجار «خط مازوت»

وبالتنسيق بين الجهات المذكورة، تم عمل نفق استكشافي تحت الخط لاستبيان وجود كابلات من عدمه، ورفع الماسورة المتهالكة لاستبدالها بأخرى جديدة بطول ١٢ مترًا على نفقة شركة البترول.

وتقوم شركة أنابيب البترول برفع ناتج الحفر وأعمال الصيانة وإصلاح أي ضرر أحاط بشبكات المرافق بالمنطقة وأعمال إعادة الشيء لأصله على نفقتها الخاصة.

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