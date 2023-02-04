السبت 04 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تباين في أسعار العملات الرقمية اليوم السبت

العملات الرقمية
العملات الرقمية

تباينت أسعار العملات الرقمية، خلال تعاملات اليوم السبت.

وسجلت سعر عملة "بيتكوين" تراجعا بنسبة 0.99%، ليصل 23.291.8 ألف دولار، كما قفزت عملة "إيثريوم" بنسبة 0.28% دولار مسجلة 1.648.38 دولار، وتراجعت عملة "كاردانو" بنسبة 0.81% لتسجل 0.3988 دولار.

وتراجعت عملة "سولانا" بنسبة 41. 0% لتسجل 370. 24 دولار، وسجلت عملة "دوج كوين" ارتفع بنحو 1.26%، لتصل إلى مستويات 0.093360 دولار، وارتفعت "شيبا" بنسبة 9.90% إلى مستويات 0.01376 دولار، وتراجعت  العقود الذكية AV AX في حدود 1.41% إلى مستويات قرب 21.00 دولار.

فيما ارتفعت عملة "تيرا" بنسبة 89. 8% إلى مستويات 0.001979 دولار، وتراجعت عملة "FTX Token" بنسبة 32. 5% إلى مستويات 0277 .2 دولار، وتراجعت عملة "ريبيل"، بنسبة 1.00% إلى مستويات 0.40819 دولار.

وخلال تعاملات اليوم شهد سعر بيتكوين وأخواتها من العملات الرقمية خسائر، وهو ما جعل بعض المستثمرين يقومون بعمليات بيع بهدف الاستفادة من الارتفاعات السابقة .

وعادة ما يسجل سوق العملات المشفرة خسائر كبيرة بعد كل مرة كان المركزي الأمريكي يقوم فيها برفع سعر الفائدة، لكن المرة الأخيرة كان الوضع مختلف إذ ذهب السوق نحو اللون الأخضر كرد فعل على تعليقات رئيسه جيروم باول التي اعتبرها مستثمروا العملات الرقمية، تخفيفا للسياسة المتشددة التي كان الفيدرالي ينتهجها تجاه سعر الفائدة.

العملات الرقمية
العملات الرقمية
أسعار العملات الرقمية بيتكوين إيثريوم كاردانو دوج كوين سولانا العقود الذكية AV AX

رئيس التحرير

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