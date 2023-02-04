موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون فى الدورى الإنجليزى

يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي مع نظيره وولفرهامبتون، في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الإنجليزي على ملعب "مولينيو".

ويمتلك ليفربول 29 نقطة في المركز العاشر، في حين يتواجد ولفرهامبتون في المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة.

ويسعى ليفربول لاستعادة توازنه وتحقيق الانتصارات من جديد بعد أن مرّ الفريق بمرحلة عدم توازن وودع مؤخرًا بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عقب الخسارة أمام برايتون بهدفين لهدف.

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع مباراة ليفربول وولفرهامبتون عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.