السبت 04 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون فى الدورى الإنجليزى

ليفربول وولفرهامبتون
ليفربول وولفرهامبتون

يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي مع نظيره وولفرهامبتون، في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الإنجليزي على ملعب "مولينيو".

ويمتلك ليفربول 29 نقطة في المركز العاشر، في حين يتواجد ولفرهامبتون في المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة.

ويسعى ليفربول لاستعادة توازنه وتحقيق الانتصارات من جديد بعد أن مرّ الفريق بمرحلة عدم توازن وودع مؤخرًا بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عقب الخسارة أمام برايتون بهدفين لهدف.

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع مباراة ليفربول وولفرهامبتون عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.

ليفربول وولفرهامبتون الدورى الانجليزى محمد صلاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023

سعر الذهب اليوم السبت 4 فبراير 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر الدولار اليوم السبت 4- 2- 2023 فى البنوك المصرية

تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 4-2-2023

درجات الحرارة اليوم السبت 4-2-2023 فى محافظات مصر

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

أرقى لغة

صفاء النجار

معرض القاهرة الدولى للكتاب.. التحليق بجناحى إيزيس وعين حورس

سارة شريف

فى المكان الصحيح

ماجد حبته

ارفعوا أيديكم عن إفريقيا

خالد حريب

الهبدجية اشتكوا

محمد عبدالعزيز

الأب بطرس.. نموذج للمحبة

د هند جاد

الدين.. بعين الولايات المتحدة الأمريكية

أحمد الصغير

سلطة رجال الدين والدولة المصرية.. عبر العصور المختلفة!

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة مناقشة كتاب رتينة كلوب قديمة

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الروابط الثقافية بين مصر وروسيا

ندوة الإعلام و المنصات الرقمية فى معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد «هجوم القدس».. سيناريوهات التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

زيارة استثنائية.. 5 ملفات ناقشها نتنياهو وماكرون فى فرنسا

الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو حول مبادرة السلام العربية