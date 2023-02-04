السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الذهب اليوم السبت 4 فبراير 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب
سعر الذهب

يبحث الراغبون في شراء الذهب عبر محركات البحث عن أماكن مخصصة لبيع الذهب بدون مصنعية، وذلك بعد الارتفاع الجنوني الذي أصاب الجرام الواحد من الذهب.

سعر الذهب اليوم السبت 4 فبراير 2023 في مصر بدون مصنعية.
 

تستعرض "الدستور" فى السطور التالية سعر الذهب اليوم السبت 4 فبراير 2023 في مصر بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم السبت

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 1496 جنيهًا.

عيار 21  يسجل 1745 جنيهًا.

عيار 24 يسجل 1995 جنيهًا.

الجنيه الذهب يسجل 13960 جنيهًا.

وارتفع سعر جرام الذهب بشكل كبير حتى أصبح من الصعب على كثير من عشاقه شرائه، فقد وصل سعر الذهب اليوم السبت 4 فبراير 2023 م في مصر ، جرام عيار 21 وجرام عيار 18 وجرام عيار 24 وسعر السبائك الذهبية.

فقد وصل سعر الجرام الواحد من الذهب بمحال الصاغة بالجنيه المصري  عيار 24 بيع 1,943 جنيه، وشراء 1,966 جنيه، بينما وصلت قيمة الجرام منه عيار 21 1.700 جنيهًا للبيع، و1.720  جنيهًا في حالة شراء السبيكة.

تفاوتت أسعار الذهب بالآونة الأخيرة بين  الارتفاع والانخفاض، وكان ذلك نتيجة لتراجع سعر الدولار عالميًا، مما أدى إلى إلى  ارتفاع أسعار جرامات الذهب.

وأسعار السبائك الذهبية عالميًا سعره يقل ويرتفع عكسيًا مع الدولار، فكلما ارتفع الدولار يؤدي عكسيًا إلى انخفاض الذهب عالميًا.

كما أن السوق العالمي يعتمد علي عدة بيانات تصدر من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واليابان والصين وفرنسا وألمانيا، وغيرهم من الدول العظمي وأصحاب الاقتصاديات القوية والتي تؤثر علي أسعار العملات والذهب.

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وأوضحت بعض  البيانات الأمريكية والتي تعد الأهم من نوعها  في رفع وخفض قيمة الدولار والذهب عالميًا، والذي يؤدي بدورها إلى حركات عكسية بين الدولار والذهب في أغلب الأحيان.

وعكسيًا في الغالب مع سلة العملات العالمية مثل الين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني وغيرهم من العملات العالمية.

فى الوقت الحالي أصبح  السوق المحلي يتأثر  بشكل غير مسبوق بالسوق العالمي طرديًا، كما أن تراجع الدولار محليًا يؤدي بدوره إلى

تراجع الذهب وارتفاعه محليًا يؤدي إلى ارتفاع الذهب.

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وائل لطفي

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