السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رونالدو يعلق على هدفه الأول بقميص النصر فى الدورى السعودى

رونالدو يفتتح التسجيل
رونالدو يفتتح التسجيل مع النصر

أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سعادته الشديدة بإحراز أول أهدافه بقيص النصر السعودي في شباك الفتح خلال أحداث المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري السعودي.

وكان النصر متأخرا بهدفين لهدف أمام الفتح حتى اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء لكن جلال الدين مشاريبوف تحصل على ركلة جزاء نفذها رونالدو في شباك الفتح في الدقيقة 92 من عمر اللقاء ليتعادل النصر 2-2.

ونشر رونالدو على حسابه عبر فيس بوك: "سعيد بإحراز هدفي الأول مع النصر في الدوري السعودي، الفريق بالكامل بذل الكثير من الجهد لتحقيق تعادل هام في مباراة صعبة للغاية".

وكان رونالدو قد انضم إلى صفوف النصر في يناير 2023 بعقد يمتد لموسمين ونصف ليرتدي القميص رقم 7 وشارة القيادة مع الفريق المُلقب بـ"العالمي".

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة بالتساوي مع الشباب، بينما يتفوق العالمي بفارق الأهداف.

كريستيانو رونالدو نادي النصر السعودي الدوري السعودي الفتح السعودي

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