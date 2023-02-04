السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع وإصابة 10 عناصر إجرامية خلال مهاجمة بؤرة مخدرات بالدقهلية

إطلاق النيران
إطلاق النيران

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين من العناصر الإجرامية، وذلك خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن، خلال مداهمة بؤرة إجرامية بناحية قرية كوم النور ودنديط التابعين لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.
تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير مباحث الجنائية، بمصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين، أثناء قيام قوة من قوات الأمن وضباط وحدة مباحث مركز ميت غمر بالتنسيق مع ضباط فرع الأمن العام بمهاجمة وكر اجرامي لمجموعة من الخارجين على القانون وتاجري المخدرات.
وتمكنت قوات الأمن من مداهمة البؤرة وضبط عدد من الخارجين على القانون بين قريتي كوم النور ودنديط ، وبعد استشعار المجرمين بقرب القوات منهم، وقيامهم بإطلاق النيران على القوات مما دفع القوات إلى الرد لإسكات مصدر النيران.

وأسفرت المواجهة عن مصرع 3 من المتهمين، المطلوب ضبطهم من العناصر الإجرامية وإصابة 7 آخرين، جرى نقلهم جميعًا إلى مستشفي ميت غمر العام لتلقي العلاج، وضبط عدد من الأسلحة النارية وكمية كبيرة من المواد المخدرة.
وجاري نقل ٦ مصابين بإصابات بالغة من مستشفىٰ ميت غمر العام إلى مستشفى الدولي بالمنصورة

وتبين إصابة المدعو " مصطفى.م.ال" بجرح تهتكي بالفخذ الأيسر مع وجود المقذوف، وإصابة "علي.أ" بكسر مفتت مفتوح أعلى العضد الأيمن وجروح من طلقات نارية بالصدر والكتف الأيمن، والمدعو "صديق. م.ص" بجرح تهتكي بفم المعدة مع خروج الأمعاء بالخارج من الجانب الأيسر من الصدر، و"أحمد م.م.س"، مصاب بطلق ناري بالكتف الأيسر وطلق ناري بالعضد الأيمن، و"محمود.ر.م" بطلق ناري مع جرح متهتك بالبطن مع خروج الأمعاء خارج الصدر و البطن، و"مجدي.أل.أ ال"، مصاب بطلق ناري مع وجود جرح الكتف الأيسر.
وجاري تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أشخاص اطلاق نيران قوات الأمن قرية كوم النور بؤرة إجرامية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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