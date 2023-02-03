السبت 04 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«كابيتانو مصر».. أبو جريشة يتخطى عقبة عبدالستار صبري بثلاثية نظيفة

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

استطاع فريق كابتن "أبو جريشة" الذي تولى تدريبه الكابتن محمد اليماني، تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة على فريق "مسعد نور" الذي يتولى تدريبه الكابتن عبد الستار صبري.

تقدم "أبو جريشة"

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، أحد المشاريع الهامة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية، من أجل اكتشاف المواهب الكروية، لا سيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة وسائر المجالات الأخرى.

"كابيتانو مصر"

“كابيتانو مصر” أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية، فى مصر والشرق الأوسط فى جميع محافظات الجمهورية الذى تنتجه المتحدة للخدمات الاعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم السباب للعب  فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة، وأطلقت البرنامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة.

أبو جريشة كابيتانو مصر ثلاثية نظيفة اون اي محمد اليماني اكتشاف مواهب الرياضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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