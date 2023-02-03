«تنسيقية الاحزاب» تحتفل باستقبال الأعضاء الجدد (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين علي موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، مقطع فيديو يرصد استقبال قيادات التنسيقية للأعضاء الجدد لشرح آليات العمل داخل الكيان خلال الفترة المقبلة.



تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعلن انضمام دفعة جديدة من الأعضاء الحزبيين والمستقلين

وأعلنت التنسيقية عن انضمام دفعة جديدة من الأعضاء الجدد لتكلل ثمار جهدها بضخ دماء جديدة، ذلك فى إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين علي إتاحة الفرص وتوسيع قاعدة المشاركة، وإيمانًا بدورها كمنصة حوار سياسي جامعة لكافة التيارات، والايدلوجيات السياسية، وإنطلاقًا من مبادئ التنسيقية " التأهيل قبل التمكين " تم إعداد برنامج تدريبي مكثف شارك في إعداده نخبة من الكوادر المتميزة في مجال التدريب داخل التنسيقية من أعضاء نادى المدربين بالتنسيقية.

‎واستغرقت عملية الإعداد ما يقرب من 6 أشهر على عدد من المراحل بداية من التقدم، والمقابلات الشخصية، إلي التقييم والتصفية في المستويات المختلفة من التدريب والتأهيل، وصولاً لاختيار الكوادر المناسبة للانضمام للتنسيقية.

‎وتنظم التنسيقية التدريب على نحو مختلف يتناسب مع احتياجات الشباب التدريبية وتنمية ورفع الوعي السياسي، واصقال المهارات الشخصية، والإدارية، وبث روح العمل الجماعي مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية عن طريق تنظيم فعاليات جماعية، لتؤكد أنها تقدم سياسية بمفهوم جديد.