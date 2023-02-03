لاعب بـ«كابيتانو مصر»: أتمنى الالتحاق بالنادي الأهلي مستقبلاً

قال اللاعب عبد العزيز محمد، ابن محافظة الشرقية، إنه سعيد بالتواجد والمشاركة ببرنامج "كابيتانو مصر"، معبراً: "النظام والسلوك وروح التيم من أكثر المميزات المتواجدة في البرنامج".

مواهب "كابيتانو مصر"

وأكد عبد العزيز محمد، خلال حواره لكاميرا "كابيتانو مصر"، أنه يكون حريص كل الحرص دائماً على أن يفوز فريقه بالمباريات النهائية في البرنامج حتى لا يتم استبعاد أحد من الفريق.

وأضاف في حديثه، أنه يجتهد بصورة كبيرة حتى يستطيع تحقيق حلم والديه، كما أنه يتمنى الالتحاق بالنادي الأهلي مستقبلاً.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، أحد المشاريع المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية، من أجل اكتشاف المواهب الكروية، لا سيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة وسائر المجالات الأخرى.

يذكر أن كابيتانو مصر، أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية، في مصر والشرق الأوسط في جميع محافظات الجمهورية الذى تنتجه المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم السباب للعب في أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة، وأطلقت البرنامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة.