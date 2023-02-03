السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«كهرباء جنوب القاهرة» تبدأ إجراءات ترسية مناقصة 530 ألف عداد مسبق الدفع

المهندس مدحت فودة
المهندس مدحت فودة

بدأت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء في إجراءات الترسية للشركات الفائزة للمناقصة المطروحة لتوريد 530 ألف عداد أحادي حيث تقدمت لتلك المناقصة 5 شركات محلية.

وقال المهندس مدحت فودة، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن الشركة انتهت من التحليل المالي والفني للعروض المقدمة وتم الحصول على موافقة الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأضاف “فودة” في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن المناقصة تشمل توريد 111 ألف عداد ذكي مسبق الدفع.

ومن المقرر الاعلان عن نتائج المناقصة في خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم البدء في التوريد في بداية شهر مارس المقبل. 

وكشف المهندس مدحت فودة، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء عن إجمالي الطلبات المقدمة لتركيب عداد كودي بدلًا من الممارسة على المنصة الموحدة الإلكترونية لخدمات الكهرباء.

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