السيطرة على حريق شقة سكنية بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، من السيطرة على حريق نشب فى شقة سكنية دون وقوع إصابات.

تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بالعصافرة قبلي.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية إلى مكان الحريق بالعقار الكائن بشارع كرنفال.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وبالمعاينة الأولية والفحص تبين أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الواقعة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.