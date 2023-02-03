الحلقة 14 من «كابيتانو مصر».. اختبار مهارات للمدربين في معسكر البرنامج

انطلقت منذ قليل، فعاليات الحلقة 14 من برنامج اكتشاف المواهب “كابيتانو مصر” على قناة “أون” في ختام مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من البرنامج.

وبدأت الحلقة بمسابقة في المهارات بين المدربين من خلال تسديد الكرات على المرمى وغيرها من المهارات مما ساهم في خلق روح من المرح داخل معسكر البرنامج.

وعرضت شبكة قنوات “أون”، الحلقة الثالثة عشرة من برنامج «كابيتانو مصر»، البرنامج الأكبر لاكتشاف مواهب كرة القدم فى الشرق الأوسط، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وحلّ الإعلامى الرياضى إبراهيم فايق ضيفًا عليها، وأشاد بفكرة البرنامج ووصفه بـ«العالمى»، ويساعد على اكتشاف الموهوبين والمميزين فى كرة القدم.

وفى حوار مميز بين أحمد الكاس وعبدالستار صبرى، استعاد الثنائى ذكريات نشأتهما فى النوبة الجميلة. وقال «الكاس»: «نشأت فى قرية عجيبة بالنوبة، وأفتخر بأصولى النوبية، وكنت فى شبابى أجيد الغناء باللغة النوبية خاصة أغنية (عديلو)». بينما قال «صبرى» إنه من بلدة «المالكى»، ويفخر بأصله النوبى، ويحب الأغانى النوبية والكينج محمد منير.