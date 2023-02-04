مدحت الكمار: إشادة وزير الخارجية الأمريكى بالتطور الحقوقى شهادة دولية لمصر

أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، أن إشادة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال زياته لمصر ولقائه الرئيس السيسي، بجهود لجنة العفو الرئاسي، بمثابة تغيير كبير فى سياسات الولايات المتحدة، إزاء الدولة المصرية، وشهادة دولية مهمة، بأن خطوات لجنة العفو الرئاسى أصبحت محل تقدير من الخارج، وكما هى محل تقدير وإشادة من داخل البلاد.

وقال الكمار، في تصريح صحفي له، إن الإشادة الأمريكية، تبرز نجاح الدولة المصرية في الملف الحقوقي، خصوصا وأن مصر اتخذت منذ سنوات مسارا جادا للنهوض بملف حقوق الإنسان وتعزيزه على مختلف المستويات، كما قامت وبتوجيهات الرئيس السيسي بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ونوه عضو مجلس النواب، بالإنجازات التي تحققت على الأرض عبر لجنة العفو الرئاسي، وتبلورت في خروج ما يتجاوز عن 1200 شخص مع وضع برامج لتأهيل ودمج المفرج عنهم في الحياة المجتمعية من جديد.

وشدد نائب البرلمان، على أن شهادة وزير خارجية أمريكا بملف حقوق الانسان في مصر وجهود لجنة العفو الرئاسي، يفشل حملة غربية سافرة تجاه الأوضاع في البلاد، ويقود لتغيير مفاهيمهم ووجهات نظرهم.

واختتم النائب مدحت الكمار، بالإشارة إلى أن النهوض بملف حقوق الإنسان وصل لمستوى غير مسبوق وجميع دول العالم تشهد بذلك، كما أن مصر تتبنى نظرة شاملة في مجال حقوق الإنسان لا تتوقف عند حرية الرأي والتعبير، ولكن تضمن الحق في الحياة والمأكل والمسكن وغيرها من مفاهيم حقوقية شاملة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أكد خلال لقاءه بوزير الخارجية سامح شكري، بأن الولايات تقدر جهود مصر في حماية الحريات الدينية وتمكين المرأة والعمل علي إطلاق الحوار الوطني، والدعوة كذلك لضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي سريع لقضية سد النهضة التي تعد أمر وجوديا بالنسبة للمصريين.