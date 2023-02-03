10 موضوعات أولويات لجنة الثقافة بالحوار الوطني

حدد مجلس أمناء الحوار الوطني موضوعات اللجان الفرعية المقرر مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، والتي تنطلق خلال أيام.

وتضمنت لجنة الثقافة والهوية الوطنية 10 موضوعات بالمحور المجتمعي.

وتضمنت لجنة الثقافة والهوية الوطنية، المؤسسات والسياسات الثقافية: “نحو فعالية وعدالة، مؤسسات الدولة، مؤسسات خاصة والمجتمع الأهلي، الصناعات الثقافية، الدراما والسينما، المسرح، النشر والترجمة، الموسيقى، الهوية الوطنية، دعم وتشجيع الإبداع وحريته”.

كما تضمنت لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالمحور الاقتصادي، 3 موضوعات وهي “دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، ودور الدولة في دعم الزراعة والإئتمان والديون، وصلاح قطاع التعاونيات الزراعية”.

كما جاء من ضمن موضوعات لجنة العدالة الاجتماعية برامج “الحماية الاجتماعية الوضع الراهن والتطورات الجديدة، وسياسات العمل، وسياسات الأجور والمعاشات، وسياسات الضريبية، وسياسات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات”.

وضمت لجنة الصناعة أسباب تراجع مساهمة القطاع في الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطنى انتهى على مدار جلساته الدورية السابقة وبالإجماع من صياغة وبلورة المحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها، والمقرر مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني.

ويحضر جلسات الحوار ومناقشاته، المئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

وتعقد الجلسات على التوازي وتكون على مدار ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا، لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء في مختلف اللجان الفرعية، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها للسيد رئيس الجمهورية الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصري.

ووافق المجلس، في وقت سابق، على 19 لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسة الثلاثة: السياسي والاقتصادي والمجتمعى.