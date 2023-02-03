الجمعة 03 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الزراعة: ارتفاع الإقبال العالمي على الاقطان المصرية

محصول القطن
محصول القطن

أكد الدكتور وليد يحي نائب رئيس صندوق تحسين الأقطان ورئيس بحوث تربية القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على ارتفاع الإقبال العالمي على الاقطان المصرية، حيث تم تصدير 46% من إجمالي إنتاج الموسم الحالي، مُشيرًا إلى أن الوزارة تستعد لإجراء مزاد على 50 ألف قنطار قطن الإثنين المقبل، وذلك بمراكز تجميع القطن في المحافظات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مراكز تجميع الاقطان مستمر في استقبال الاقطان في المحافظات المنتجة للقطن حتى نهاية فبراير الجاري لاستيعاب باقي الأقطان التي تم إنتاجها خلال ألموسم.

وتابع: “لدينا أكثر من 200 ألف قنطار قطن في الأسواق، حيث تم بيع مليون و611 ألف قنطار، بينما تم تصدير 21 ألف طن قطن بما يعادل أكثر من 180 ألف قنطار”.

وأضاف أنه تم التعاقد على 25 ألف طن أخرى ليصل إجمالي التعاقدات بنحو 46 ألف طن حتى الأسبوع الـ20 من موسم تصدير الاقطان المصرية ليصل إجمالي كميات التصدير بنسبة تصدير 46% من إجمالي الكمية البالغة مليون و611 ألف طن وأن الاسعار مستمرة في الارتفاع وتراوحت الاسعار بين 5 و6 آلاف جنيه للقنطار إلى  8 آلاف و250 جنيه للقنطار حسب الرتبة والتصافي  .

وأشار "يحي" إلى أن ارتفاع أسعار القطن المصري يرجع إلى نشاط حركة التجارة العالمية، واتجاه الصين الصين للاستيراد وسحب المخزون العالمي من الاقطان واتجاه الهند وبنجلاديس وفيتامين لاستيراد الاقطان المصرية لانتاج الغزول الرفيعة ذات الجودة الممتازة، الأمر الذي ساهم في مزيد من التعاقدات لصالح الشركات المصرية العاملة في مجال تجارة الاقطان.

-الزراعة زيادة الاقبال العالمي على الأقطان المصرية وتصدير إجمالي

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وائل لطفي

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