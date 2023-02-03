محمود بسيوني: نتعرض لشائعات يومية عبر شبكات التواصل الاجتماعي بهدف إسقاط الدولة

قال أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إنه مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي تعرضت الصحف القومية لبعض التحديات خاصة فيما يتعلق بالسبق وسرعة النشر وإن كانت أخبار غير صحيحة.

من جانبه، قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني نائب رئيس تحرير موقع مبتدأ، خلال فعاليات ندوة "الإعلام والمنصات الرقمية"، وذلك ضمن فعاليات محور "ضيف الشرف" بالقاعة الدولية في "بلازا 2" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 54، إن التغيرات التي طرأت على مستوى صناعة الخبر خاصة في ظل تأثير شبكات التواصل الاجتماعي أثرت بشكل كبير في مجتمعنا المصري وهو ما تبرزه إعداد الشائعات التي نتعرض لها يوميًا.

وأضاف "بسيوني"، أنه للأسف هناك بعض من يقوم بتداول الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف إسقاط الدولة المصرية؛ خاصة في ظل غياب العقلية النقدية في التعاطي مع ما ينشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وكانت قد شهدت بوابات أرض المعارض الدولية، اليوم الجمعة، توافد رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في تاسع أيام دورته الـ54 والمقامة تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".

وتواجدت أعداد من فرق العاملين والمتطوعين لتسهيل عملية دخول زوار المعرض والحيلولة دون وقوع مظاهر الازدحام والتكدس عبر منافذ الدخول.

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.



وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.