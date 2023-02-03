الجمعة 03 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوروبا تعتزم إيجاد طريقة لاستخدام الأصول المجمّدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا

الاتّحاد الأوروبي
الاتّحاد الأوروبي

أعلن الاتّحاد الأوروبي، الجمعة، أنّه يعتزم تكثيف جهوده الرامية لإيجاد طريقة تتيح له استخدام الأصول الروسية المجمّدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا، وهو مطلب مزمن لكييف لكنّ تحقيقه دونه معوّقات قانونية كثيرة.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوّضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بيان صدر في كييف في ختام قمّة جمعتهما بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: إنّ "الاتّحاد الأوروبي سيكثّف جهوده لاستخدام الأصول الروسية المجمّدة لدعم إعادة إعمار أوكرانيا ولدفع تعويضات، وفقاً للقانونين الأوروبي والدولي".

أوكرانيا هي الاتحاد الأوروبي

وفيما يتعلق بانضمام كييف للاتحاد الأوروبي، شدد شارل ميشال خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب القمة مع الرئيس الأوكراني، إنّ "أوكرانيا هي الاتّحاد الأوروبي والاتّحاد الأوروبي هو أوكرانيا".

كما شدّد ميشال على انّ "مستقبل أوكرانيا هو مع الاتّحاد الأوروبي"، متطرقًا للجهود الكبيرة التي بذلتها أوكرانيا في سبيل الانضمام إلى الاتحاد ، بدون الكشف عن جدول زمني، في حين ترغب كييف بتسريع العملية.

وقال إن "الاتحاد الأوروبي أقر بالجهود الكبيرة التي بذلتها أوكرانيا في الأشهر الأخيرة" لتحقيق هدف الانضمام الى الاتحاد.

المضي نحو الانضمام إلى الاتحاد

من جهته، تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل بدء القمة الأوروبية، ألا تضيّع بلاده "يوماً واحداً" للمضي نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال في رسالة عبر تليجرام مرفقة بمقطع فيديو يظهر وصول المسؤولين الأوروبيين إلى القمة "هدفنا واضح تمامًا وهو بدء مفاوضات لانضمام أوكرانيا".

وأضاف "لن نضيّع يوماً واحداً في عملنا لتحقيق تقارب بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي".

تجدر الإشارة إلى أنه بالتزامن مع القمة الأوروبية، أعلنت روسيا أنّها "أمّمت" في شبه جزيرة القرم التي ضمّتها، 500 من الممتلكات والأصول المملوكة خصوصاً لأثرياء قريبين من السلطة والبنوك الأوكرانية، على أن يتمّ استخدام جزء من أموالها لتمويل التدخّل العسكري في أوكرانيا.

رئيسا المجلس الأوروبي المفوضية الاوروبية إعادة إعمار أوكرانيا الأصول الروسية إيجاد طريقة قمة أوروبية ​فلاديمير زيلينسكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة الترم الأول برقم الجلوس

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين حفل الفنانة أنغام بالقاهرة الجديدة

الليلة.. مرحلة الدقيقة الواحدة للغناء فى «الدوم»

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

فى المكان الصحيح

ماجد حبته

ارفعوا أيديكم عن إفريقيا

خالد الحريبي

الهبدجية اشتكوا

محمد عبدالعزيز

الأب بطرس.. نموذج للمحبة

د هند جاد

الدين.. بعين الولايات المتحدة الأمريكية

أحمد الصغير

سلطة رجال الدين والدولة المصرية.. عبر العصور المختلفة!

د. محمد عفيفي

مئوية دستور 1923

ماجد حبته

القاهرة بودابست.. والعكس

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الروابط الثقافية بين مصر وروسيا

ندوة الإعلام و المنصات الرقمية فى معرض القاهرة للكتاب 2023

رواد معرض الكتاب يتفاعلون مع العروض الفنية

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة استثنائية.. 5 ملفات ناقشها نتنياهو وماكرون فى فرنسا

الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو حول مبادرة السلام العربية

قلق أمريكى من احتمالات اندلاع تصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين