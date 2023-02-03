أوروبا تعتزم إيجاد طريقة لاستخدام الأصول المجمّدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا

أعلن الاتّحاد الأوروبي، الجمعة، أنّه يعتزم تكثيف جهوده الرامية لإيجاد طريقة تتيح له استخدام الأصول الروسية المجمّدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا، وهو مطلب مزمن لكييف لكنّ تحقيقه دونه معوّقات قانونية كثيرة.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوّضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بيان صدر في كييف في ختام قمّة جمعتهما بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: إنّ "الاتّحاد الأوروبي سيكثّف جهوده لاستخدام الأصول الروسية المجمّدة لدعم إعادة إعمار أوكرانيا ولدفع تعويضات، وفقاً للقانونين الأوروبي والدولي".

أوكرانيا هي الاتحاد الأوروبي

وفيما يتعلق بانضمام كييف للاتحاد الأوروبي، شدد شارل ميشال خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب القمة مع الرئيس الأوكراني، إنّ "أوكرانيا هي الاتّحاد الأوروبي والاتّحاد الأوروبي هو أوكرانيا".

كما شدّد ميشال على انّ "مستقبل أوكرانيا هو مع الاتّحاد الأوروبي"، متطرقًا للجهود الكبيرة التي بذلتها أوكرانيا في سبيل الانضمام إلى الاتحاد ، بدون الكشف عن جدول زمني، في حين ترغب كييف بتسريع العملية.

وقال إن "الاتحاد الأوروبي أقر بالجهود الكبيرة التي بذلتها أوكرانيا في الأشهر الأخيرة" لتحقيق هدف الانضمام الى الاتحاد.

المضي نحو الانضمام إلى الاتحاد

من جهته، تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل بدء القمة الأوروبية، ألا تضيّع بلاده "يوماً واحداً" للمضي نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال في رسالة عبر تليجرام مرفقة بمقطع فيديو يظهر وصول المسؤولين الأوروبيين إلى القمة "هدفنا واضح تمامًا وهو بدء مفاوضات لانضمام أوكرانيا".

وأضاف "لن نضيّع يوماً واحداً في عملنا لتحقيق تقارب بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي".

تجدر الإشارة إلى أنه بالتزامن مع القمة الأوروبية، أعلنت روسيا أنّها "أمّمت" في شبه جزيرة القرم التي ضمّتها، 500 من الممتلكات والأصول المملوكة خصوصاً لأثرياء قريبين من السلطة والبنوك الأوكرانية، على أن يتمّ استخدام جزء من أموالها لتمويل التدخّل العسكري في أوكرانيا.