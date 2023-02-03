«الأزهرى» يكشف موقفًا عجيبًا جمع شيخ الإسلام مصطفى صبرى وطه حسين

كشف الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، عن موقف عجيب جمع بين شيخ الإسلام مصطفى صبري وعميد الأدب العربي طه حسين.

وقال الأزهري، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الدريني في برنامج "الحق المبين" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الشيخ الإسلام مصطفى صبري، جلس يكتب بصورة حادة أحيانًا، وصورة في منتهى الرصانة أحيانًا، واشتبك فكريًا مع لويس عوض وطه حسين، والشيخ محمد مصطفى المراغي، والإمام محمد عبده، ومحمد حسنين هيكل.

وأردف: "شيخ الإسلام مصطفى صبري، فتح بابًا معرفيًا من الجدل، وكان يظهر اطلاعًا عجيبًا بالفلسفة، كان قارئًا لفلسفة كانط وسبينوزا، كان شديد العمق في علم الكلام والمنطق والفقه، كان من الطراز الثقيل علميًا ومعرفيًا، وعمل كتاب يمثل اشتباكًا مع البيئة الثقافية المصرية".

ولفت إلى أنه كان بالغ الحدة في نقده لطه حسين، ثم عندما أرسل طه حسين خطاب رد، نشره الشيخ، ويقول في مطلعه من حضرة الأستاذ طه حسين، ويبجله.

وعقب: "هذا الملمح يوضح لنا أنه في ميدان للصراع العقلي والعلمي والمعرفي تتصاعد حدة الخلاف، لكن لا يجب أن تدخل فيها النفوس والشتم والبذاءة والأذى".