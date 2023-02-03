الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الحياة .. مرة أخري».. نوال مصطفي توقع روايتها بمعرض الكتاب (صور)

حفل توقيع كتاب بمعرض
حفل توقيع كتاب بمعرض الكتاب

وقعت الكاتبة الصحفية نوال مصطفي، عدد من الروايات الخاصة بها أبرزها المجموعة القصصية "الحياة .. مرة أخري".

وأعربت نوال مصطفي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن سعادتها بالاقبال الجماهيري علي معرض الكتاب 2023 هذا العام، وأضافت أن شباب “أنا متطوع” قاموا بمجهود كبير لتنظيم فعاليات المعرض بالتعاون مع إدارة المعرض.

وأضافت أن قاعة الأطفال قدمت عدد كبير من الأنشطة المتنوعة والرائعة هذا العام.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية .

حفل توقيع كتاب بمعرض الكتاب
حفل توقيع كتاب بمعرض الكتاب
ئيس مجلس الوزراء إقبال الجماهير الإزدحام الأنشطة المتنوعة التنظيم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزرا الدولي للكتاب القاهرة للكتاب المؤتمرات الدولية

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وائل لطفي

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