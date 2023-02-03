رفع 100 طن مخلفات خلال حملات نظافة مكثفة بالمنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اليوم، من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بشوارع أحياء المدينة ومداخل وشوارع ونقاط التجمع بالقرى التابعة لها وتمكنت من رفع 100 طن مخلفات وقمامة ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي

وقال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن قسم البيئة بالوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل برئاسة محمد جابر رئيس الوحدة المحلية بالقرية واصل أعماله المكثفة حيث تمكن من رفع ما يقرب من ٢٥ طناً مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع القرية والتوابع ونقلها للمقلب العمومي بالظهير حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن قسم البيئة بالوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان واصل أعماله المكثفة حيث تم رفع ٢٠ طناً مخلفات بالقرية والتوابع ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة خاصة في ظل مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن قسم البيئة بالوحدة المحلية لقرية تله نظم حملة مكثفة لأعمال النظافة تم من خلالها رفع ما يقرب من ٢٥ طناً مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع بشوارع القرية والتوابع وبصفة مستمرة ونقلها للأماكن المخصصة لها بعيدا عن الكتلة السكانية لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على المظهر الجمالي وتوفير بيئة صحية للمواطن.

وأشار رئيس المركز والمدينة إلى أن قسم البيئة بحي غرب مدينة المنيا واصل أعماله المكثفة حيث تم رفع ما يقرب من ٣٠ طناً مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع القرية والقرى التوابع وبصفة مستمرة ونقلها للمقلب العمومي بالظهير للقضاء على فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا شدد على المتابعة المستمرة لكافة الأعمال الصحية بالقرى والأحياء وبذل قصارى الجهد لتحقيق رضا المواطنين

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

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