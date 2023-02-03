الجمعة 03 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة في الخصوص وشبرا الخيمة

أعمال النظافة في
أعمال النظافة في الخصوص وشبرا الخيمة

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة ميدانية اليوم الجمعة، شملت المرور بمدينتيِّ الخصوص وشبرا الخيمة لمتابعة أعمال النظافة بشوارع المدينة والمحاور المرورية الجديدة من بينها محور الخصوص ومحور الفريق  العصار ومحور شركات البترول، بالإضافة إلى متابعة الإشغالات والتعديات على الشارع العام وأرصفة المشاة.

وذلك في إطار خطة المحافظة علي استعادة الوجه الحضاري للشوارع والقضاء علي أي مظاهر عشوائية والتيسير علي المواطنين وتسيير الحركة المرورية ومنع المخالفات.

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد المحطة الوسيطة لجمع القمامة بمدينة الخصوص ووجه برفع التراكمات الموجوده بها واصلاح المعدات المعطله بالمحطة لتعمل بكامل طاقتها مشددا علي عدم ترك القمامة بالمحطة أكثر من يوم واحد.

وخلال جولة اليوم وجه المحافظ رؤساء مدن شبرا الخيمة والخصوص بإعادة تنظيم ساحات إنتظار السيارات المؤجرة واستغلالها الاستغلال الأمثل بشكل قانوني يضمن تعظيم الاستفادة المالية التي تعود على المحافظة والتنسيق مع المرور لاستغلال الأماكن التي تصلح لاقامة ساحات انتظار لمنع عملية الانتظار الخاطئ على الطرق العامة مما يتسبب في تشويه المظهر الحضاري وحوادث السيارات موجها أيضا بإلزام من يؤجرون تلك الساحات بالعمل على نظافة المكان لتكون أماكن انتظار حضارية ومنع اي ظواهر عشوائية.

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد محور الخصوص من نزله شارع الرشاح من الطريق الدائري حتي كوبري المطرية مرورا  بمحور شركات البترول  وذلك بنطاق مدينة الخصوص وحي شرق شبرا الخيمة موجها بالعمل على نظافة المحور وإزالة الأتربة من على الجانبين كما وجه بتكثيف الأعمال ورفع القمامة أولا بأول وعدم السماح بإلقاء القمامة بالطرق العامة والرئيسية وتشجير الجزر الوسطى وكذلك  منع أي  إشغالات أمام المحال التجارية أو الورش بالإضافة إلى تكثيف حملات الإشغالات وإزالة أي مخالفة وتكثيف الحملات المرورية لمنع السير عكس الاتجاه خاصة على تلك المحاور
كما تفقد محور شركات البترول بنطاق مدينة الخصوص وحي شرق شبرا الخيمة 

 ووجه المحافظ بالعمل على نظافة المحور وإزالة الأتربة من على الجانبين كما تفقد الهجان نزلة الخصوص ومسطرد حيث وجه بالعمل على نظافة المداخل والمخارج والجزر الوسطى وأرصفة المشاة، وإزالة أي تراكمات للقمامة علي الطريق الدائري والمتابعة المستمرة لضبط أي سيارات تلقي بالرتش علي جانبي الطريق.

أعمال النظافة إقامة ساحات إنتظار الإشغالات والتعديات اللواء عبـد الحمـيد الهجـان محافظ القليوبية محافظ القليوبية مدينة الخصوص مدينة شبرا الخيمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة الترم الأول برقم الجلوس

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023

بسبب لعبة إلكترونية.. طفل ينهى حياته شنقًا فى الغربية

«بلومبرج»: بلينكن يؤجل زيارته لبكين بسبب أزمة المنطاد

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الحريبي

الهبدجية اشتكوا

محمد عبدالعزيز

الأب بطرس.. نموذج للمحبة

د هند جاد

الدين.. بعين الولايات المتحدة الأمريكية

أحمد الصغير

سلطة رجال الدين والدولة المصرية.. عبر العصور المختلفة!

د. محمد عفيفي

مئوية دستور 1923

ماجد حبته

القاهرة بودابست.. والعكس

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

صور

رواد معرض الكتاب يتفاعلون مع العروض الفنية

ندوة كامل كيلانى من الاقتباس إلى التأليف

ندوة مناقشة كتاب «قاهرة المماليك»

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة استثنائية.. 5 ملفات ناقشها نتنياهو وماكرون فى فرنسا

الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو حول مبادرة السلام العربية

قلق أمريكى من احتمالات اندلاع تصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين