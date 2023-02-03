محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة في الخصوص وشبرا الخيمة

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة ميدانية اليوم الجمعة، شملت المرور بمدينتيِّ الخصوص وشبرا الخيمة لمتابعة أعمال النظافة بشوارع المدينة والمحاور المرورية الجديدة من بينها محور الخصوص ومحور الفريق العصار ومحور شركات البترول، بالإضافة إلى متابعة الإشغالات والتعديات على الشارع العام وأرصفة المشاة.

وذلك في إطار خطة المحافظة علي استعادة الوجه الحضاري للشوارع والقضاء علي أي مظاهر عشوائية والتيسير علي المواطنين وتسيير الحركة المرورية ومنع المخالفات.

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد المحطة الوسيطة لجمع القمامة بمدينة الخصوص ووجه برفع التراكمات الموجوده بها واصلاح المعدات المعطله بالمحطة لتعمل بكامل طاقتها مشددا علي عدم ترك القمامة بالمحطة أكثر من يوم واحد.

وخلال جولة اليوم وجه المحافظ رؤساء مدن شبرا الخيمة والخصوص بإعادة تنظيم ساحات إنتظار السيارات المؤجرة واستغلالها الاستغلال الأمثل بشكل قانوني يضمن تعظيم الاستفادة المالية التي تعود على المحافظة والتنسيق مع المرور لاستغلال الأماكن التي تصلح لاقامة ساحات انتظار لمنع عملية الانتظار الخاطئ على الطرق العامة مما يتسبب في تشويه المظهر الحضاري وحوادث السيارات موجها أيضا بإلزام من يؤجرون تلك الساحات بالعمل على نظافة المكان لتكون أماكن انتظار حضارية ومنع اي ظواهر عشوائية.

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد محور الخصوص من نزله شارع الرشاح من الطريق الدائري حتي كوبري المطرية مرورا بمحور شركات البترول وذلك بنطاق مدينة الخصوص وحي شرق شبرا الخيمة موجها بالعمل على نظافة المحور وإزالة الأتربة من على الجانبين كما وجه بتكثيف الأعمال ورفع القمامة أولا بأول وعدم السماح بإلقاء القمامة بالطرق العامة والرئيسية وتشجير الجزر الوسطى وكذلك منع أي إشغالات أمام المحال التجارية أو الورش بالإضافة إلى تكثيف حملات الإشغالات وإزالة أي مخالفة وتكثيف الحملات المرورية لمنع السير عكس الاتجاه خاصة على تلك المحاور

كما تفقد محور شركات البترول بنطاق مدينة الخصوص وحي شرق شبرا الخيمة

ووجه المحافظ بالعمل على نظافة المحور وإزالة الأتربة من على الجانبين كما تفقد الهجان نزلة الخصوص ومسطرد حيث وجه بالعمل على نظافة المداخل والمخارج والجزر الوسطى وأرصفة المشاة، وإزالة أي تراكمات للقمامة علي الطريق الدائري والمتابعة المستمرة لضبط أي سيارات تلقي بالرتش علي جانبي الطريق.