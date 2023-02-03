الجمعة 03 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو حول مبادرة السلام العربية

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول إعادة ترتيب أولويات مبادرة السلام العربية وقلبها رأسا على عقب.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، اليوم، إن مواقف وتصريحات نتنياهو وأركان ائتلافه الحاكم معادية للسلام، وعنصرية تتنكر ليس فقط لوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه وإنما أيضا تتمرد على جميع الاتفاقيات الموقعة والشرعية الدولية وقراراتها والقانون الدولي وتنتهكها، وهي أيضا تأكيد جديد على غياب شريك السلام الإسرائيلي.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن تصريحات نتنياهو وتبجحه بمنح الفلسطينيين حكما ذاتيا تعبير عن عقليته العنصرية وانطلاقه من عنجهية القوة الغاشمة في التعامل مع قضايا الشعب الفلسطيني وحقوقه، واعترافا صريحا بخارطة مصالحه الاستعمارية التي ينفذها على الأرض في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، لإغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

- الخارجية الفلسطينية تدين إجراءات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني

وأدانت الخارجية الفلسطينية إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني، وأرضه، وممتلكاته، ومقدساته، التي كان آخرها عمليات الهدم واسعة النطاق في القدس.

كما حذرت الخارجية الفلسطينية من خطورة التصعيد الاسرائيلي الراهن، معتبرة أن حرب الاحتلال المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسسات دولة فلسطين، تهدف لإضعاف الكل الفلسطيني، وضرب أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أنها تتابع جميع هذه الانتهاكات الإسرائيلية مع الجهات والمحاكم الدولية كافة، وطالبت الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف التصعيد الإسرائيلي قبل فوات الأوان.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية الحقوقية، تحمل إدانة واضحة للجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطينى.

الخارجية الفلسطينية بنيامين نتنياهو مبادرة السلام العربية الشعب الفلسطيني القانون الدولي الضفة الغربية

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