الجمعة 03 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أول تعليق من الصين على اتهام أمريكا بإرسال منطاد للتجسس: «مدنى ضل طريقه»

منطاد للتجسس
منطاد للتجسس

أعلنت الخارجية الصينية عن أن المنطاد الذي دخل الأجواء الأمريكية هو منطاد مدني ضل طريقه، وذلك في أول تعليق لها على اتهام «البنتاغون» لها بأنها رصدت منطادا صينيا للتجسس يحلق على ارتفاعات عالية فوق الولايات المتحدة.

وأشارت الصين إلى أن المنطاد مخصص للرصد الجوي والبحث العلمي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وقال المتحدث باسم "البنتاغون" باتريك رايدر، في وقت سابق، إن عملية تعقب المنطاد مستمرة منذ عدة أيام، وهو يشق طريقه فوق شمال الولايات المتحدة، وأضاف أن الجيش الأمريكي قرر عدم إسقاطه، مؤكدًا أن المنطاد يطير على ارتفاع أعلى بكثير من الحركة الجوية التجارية ولا يمثل تهديدا عسكريًا أو للأشخاص على الأرض.

منطاد صيني للتجسس البنتاغون القاهرة الإخبارية منطاد صيني أمريكا

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