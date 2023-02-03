الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد جناح بمعرض الصحة العربي «آراب هيلث 2023» بدبي

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

تفقد الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الجناح المخصص لجمهورية مصر العربية بمعرض الصحة العربي، والذي يضم عددًا من الشركات المصرية ذات الصلة بقطاع الرعاية الصحية، والمقام ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي "آراب هيلث 2023، بمركز دبي التجاري العالمي، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، خلال تفقده جناح مصر بآراب هيلث، دعم هيئة الرعاية الصحية للأجهزة والمستلزمات الطبية مصرية الصنع لما أثبتته من كفاءة وجودة عالمية، وكذلك الأدوية لما أثبتته من فاعلية وسلامة وأمان على صحة المرضى.

وأشار السبكي، إلى أن توطين الصناعات الطبية هدف استراتيجي للقيادة السياسية بالدولة المصرية في سبيل دعم قطاع الرعاية الصحية، وتوفير الاحتياجات للمواطن المصري، وفتح فرص أكبر لدعم جهود الدولة في الاستثمار، إلى جانب تعظيم الاستفادة من خبرات العلماء المصريين حول العالم لدعم جهود التنمية في مصر بمجال الرعاية الصحية.

وتابع السبكي: أن الشركات المصرية، وعلى رأسها الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (اكديما)، قد حازت على ثقة السوق الإقليمي والأوروبي، نظرًا للخبرات والقدرات والتقنيات والحلول التكنولوجية المبتكرة التي ترتكز عليها الشركات في تطوير خدماتها ومنتجاتها لكسب ثقة العملاء، والتي حققت مكانة كبيرة لتلك الشركات، وتعزيز ريادتها عالميًا.

تجدر الإشارة، إلى مشاركة الدكتور أحمد السبكي، في فعاليات "آراب هيلث 2023"، حيث يستضيف الحدث رؤساء هيئات الصحة وصناع القرار بالمنطقة العربية والشرق الأوسط وأفريقيا، ويرافقه وفد رفيع المستوى من الهيئة يضم كلًا من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، إضافة إلى عدد من القيادات العليا بالهيئة.

وتشارك "مصر" بجناح ضمن الأجنحة الوطنية لبعض الدول المشاركة بمعرض الصحة العربي، وحيث ينعقد آراب هيلث هذا العام بمشاركة أكثر من 3000 شركة عارضة، وأكثر من 51000 متخصص في الرعاية الصحية من جميع دول المنطقة العربية والشرق الأوسط والدول الأفريقية والآسيوية والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى المشاركة الأولى لكل من نيوزيلندا وسنغافورة وتونس وإندونيسيا.

رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد جناح جمهورية مصر العربية بمعرض الصحة العربي آراب هيلث 2023 بدبي رئيس هيئة الرعاية الصحية ندعم الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية مصرية الصنع تفقد الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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