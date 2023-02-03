الجمعة 03 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق فى ورشة نجارة بالجيزة دون إصابات

ارشيفية
ارشيفية

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل ورشة نجارة بشارع محمد الأغا بدائرة مركز شرطة البدرشين، دون وقوع إصابات.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل ورشة نجارة بشارع محمد الأغا، خلف المحكمة الجديدة، بمنطقة البدرشين.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

رجال الحماية المدنية الجيزة شارع محمد الأغا مركز شرطة البدرشين غرفة عمليات النجدة

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