20 مليون جنيه جوائز.. إقبال كثيف على المشروع الوطني للقراءة بمعرض الكتاب

توافد عدد كبير من زوّار معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، على جناح المشروع الوطني للقراءة، في قاعة (3)، وهو المشروع الذي ترعاه دولة الإمارات العربية المتحدة، ومؤسسة البحث العلمي، ورصدت له جوائز بقيمة 20 مليون جنيه، للفائز بالمسابقة، مما ساهم في تقدم عدد كبير من الكُتاب للمشاركة بها.

وتم إطلاق المشروع الوطني للقراءة في عامه الأول بشهر مارس 2020، بهدف تنمية الوعي بأهمية القراءة، وتمكين الأجيال المقبلة من مفاتيح الابتكار، ورفع قيمهم الوطنية والإنسانية، وتتضمن رسالته في إحداث نهضة نوعية في القراءة عبر جعلها أولوية لدى فئات المجتمع المختلفة، ويسهم المشروع الوطني للقراءة في إثراء البيئة الثقافية، كما يؤسس إلى العناية بالكتب الناشئة عبر إثراء المكتبات ورفع جودة المحتوى المقدم بها.

انطلاق معرض الكتاب

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.