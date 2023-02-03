محافظ أسيوط يعلن استكمال أعمال رصف طريق البداري / سوهاج الزراعي
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استكمال أعمال رصف طريق البداري /سوهاج الزراعي بنطاق مركز البداري ضمن خطة التطوير الجاري تنفيذها لتحسين ورفع كفاءة الطرق لخلق سيولة مرورية وتسهيل النقل والانتقال للمواطنين.
وأشار اللواء عصام سعد إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لنهو الأعمال في المواعيد المحددة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين تنفيذاً لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.