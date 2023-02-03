الجمعة 03 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط: ضخ سلع ومنتجات غذائية بأسعار مخفضة.. وزيادة عدد المنافذ

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية وفتح العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف الشوارع والميادين بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة لخلق حالة من التوازن داخل الأسواق وتوفير جميع السلع والمنتجات الغذائية التي يحتاجها المواطنين بكميات وفيرة وبأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 15 إلى 30%.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمحاربة الغلاء ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه مع المهندس عارف محمد علي مدير عام الإصلاح الزراعي بأسيوط.

ووجه محافظ أسيوط مسئولي الإصلاح الزراعي بضرورة زيادة منافذ السلع الغذائية سواء الثابتة والمتحركة ضمن مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" والتي لاقت استحسان المواطنين نظرًا لجودة المنتجات وانخفاض أسعارها، لافتًا إلى أن المحافظة تتبنى خطة لتوفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة وذلك من خلال التنسيق والتشبيك مع مختلف الجهات سواء الحكومية وغير الحكومية لإقامة المنافذ الثابتة والمتحركة لتغطية جميع القرى والمراكز لرفع وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية لهم وبالتنسيق مع عدد من الجهات.

وأوضح المحافظ إننا نسعى لتوسيع عدد المنافذ على مستوى المحافظة لتغطية جميع القرى والمراكز مشيرًا إلى تضافر جهود كافة أجهزة الدولة والتنسيق بين الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تطوير الخدمات للمواطنين وتوفير السلع والمنتجات المختلفة بكافة أنواعها سواء الزراعية أو الحيوانية أو الداجنة.

من جانبه أوضح المهندس عارف محمد علي مدير عام الإصلاح الزراعي بأسيوط إنه جاري توسيع عدد المنافذ الثابتة والمتحركة وطرح المزيد من المنتجات والسلع الغذائية التابعة للمشروعات التعاونية الإنتاجية والتي تتميز بجودتها وأسعارها المنخفضة وذلك طبقًا لخطة السيد القصير وزير الزراعة لرفع وتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري وتوفير السلع الغذائية بأنواعها سواء الحيواني أو الداجني وبيض المائدة وعسل النحل بأنواعه ومنتجات تصنيع الألبان والسلع الغذائية الأخرى والتي تلبي احتياجات المواطنين.

أسعار مخفضة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المؤسسات الحكومية المنافذ الثابتة والمتحركة توفير السلع الغذائية رفع العبء عن كاهل المواطنين

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