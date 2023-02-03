الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توفي صائما.. أهالي «السادات» يستعدون لأداء صلاة الغائب على روح رئيس جهاز المدينة

مهندس رجب سالمان
مهندس رجب سالمان رئيس جهاز مدينة السادات المتوفي

سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي مدينة السادات بمحافظة المنوفية حزنا على وفاة مهندس رجب سالمان، والذين يستعدون لأداء صلاة الغائب على روحه، بعد أن وافته المنية مساء أمس وذلك  نظرا لما يتمتع به المتوفى  من شعبية جارفة بين الأهالي وحب كبير.

وأكد أحد أصدقاء  الفقيد الراحل رجب سالمان رئيس جهاز مدينة السادات، أن الأهالي وبعض المسؤولين بالمدينة رفضوا حضور أحد من أشقائه لإنهاء الإجراءات وقاموا بإنهاء كافة التصاريح اللازمة، واصطحاب الجثمان من المنوفية إلى سوهاج لتوصيل الأمانة وأداء واجب العزاء، تقديرا لدوره طوال المدة التي قضاها معهم.

وأوضح أحد المقربين لراحل المهندس رجب سالمان، أنه كان صائما أمس وبعد الانتهاء من أداء عمله توجه إلى الاستراحة الخاصة به وأحس بعد الإفطار بتسارع ضربات القلب، وتوجه لمستشفى السادات المركزي وتوفي متأثرا بإصابته بأزمة قلبية.

وأدى صباح اليوم  أحد أهالي المدينة المغتربين العمرة على روح الفقيد الراحل المهندس رجب سالمان رئيس جهاز مدينة السادات،  بمجرد العلم بوفاته، تقديرا ومحبة له، حيث أن الراحل كان معروف للجميع بطهارة اليد، وكان مكتبه مفتوحا لجميع الأهالي. 

وتابع أحد المقربين من رئيس جهاز مدينة السادات  أن الراحل كان قد عقد  اتفاقا مع أصحاب المصانع الغذائية لطرح كميات كبيرة من المواد الغذائية داخل منفذ للمواطنين بمناسبة قدوم شهر رمضان بسعر التكلفة، تخفيفا عليهم ولم يمهله القدر لتنفيذ المبادرة التي كان ينوي افتتاحها خلال أيام.

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