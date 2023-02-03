رويترز: التضخم السنوي في تركيا قرب 58% متجاوزا التوقعات

أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن التضخم السنوي في تركيا وصل إلى 57.68 بالمئة في يناير، لكنه أعلى بكثير من التوقعات.

وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 6.65 بالمئة على أساس شهري، وهو تقريبا ضعف النسبة التي جاءت في توقعات استطلاع أجرته رويترز عند 3.8 بالمئة.

وعلى أساس سنوي، توقع الاستطلاع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 53.5 بالمئة.

ويعزى الارتفاع الشهري الحاد إلى سلسلة من الزيادات في الأسعار في العام الجديد، بما في ذلك وسائل النقل العام ومنتجات التبغ، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفق رويترز.

وقال وزير المالية التركي نور الدين نباتي اليوم الجمعة إن البلاد مقبلة على أيام أفضل بعد أن مرت فترة صعبة من التضخم.

وأضاف على تويتر "تظهر البيانات الحالية أن أصعب فترة في التضخم مرت وستكون (الأوضاع) أفضل بكثير في الأشهر المقبلة".

وبلغ التضخم أعلى مستوياته في 24 عاما عند 85.51 بالمئة في أكتوبر، مدفوعا بسلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة بدأت في سبتمبر أيلول 2021 وتسببت في انهيار العملة في أواخر ذلك العام.

ورغم ارتفاع الأسعار، خفض البنك المركزي سعر الفائدة إلى تسعة في المئة من 19 بالمئة منذ عام 2021، بهدف تقليص العجز المزمن في حساب المعاملات الجاري من خلال تعزيز الاستثمار بقروض أرخص.

ويتوقع اقتصاديون أن ينخفض معدل التضخم السنوي إلى حوالي 40 بالمئة بحلول موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو، والتي من المتوقع أن تشهد منافسة قوية وفقا لاستطلاعات الرأي.