حريق سوبر ماركت فى قرية شبرا النملة بطنطا

سيطرت قوات الحماية المدنية في الغربية على حريق نشب بسوبر ماركت بقرية شبرا النملة بمركز طنطا نتيجة ماس كهربائي وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق فى سوبر ماركت دائرة مركز طنطا.

وتبين اندلاع الحريق بسبب ماس كهربائي وانفجار 3 ثلاجات وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة سيارات الإطفاء التابعة لقوات الحماية المدنية دون وقوع إصابات أو وفيات.

تم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.