الجمعة 03 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حريق سوبر ماركت فى قرية شبرا النملة بطنطا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

سيطرت قوات الحماية المدنية في الغربية على حريق نشب بسوبر ماركت بقرية شبرا النملة بمركز طنطا نتيجة ماس كهربائي وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق فى سوبر ماركت دائرة مركز طنطا.

وتبين اندلاع الحريق بسبب ماس كهربائي وانفجار 3 ثلاجات وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة سيارات الإطفاء التابعة لقوات الحماية المدنية دون وقوع إصابات أو وفيات. 

تم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

السيطرة حريق بسوبر ماركة بقرية شبرا النملة طنطا نتيجة ماس

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